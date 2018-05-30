В Москве планируют расселить ещё 20—30 домов по программе реновации до конца года

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Заместитель мэра Москвы, глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил, что в столице планируют расселить ещё 20—30 домов по программе реновации до конца 2018 года. Об этом сообщает kp.ru.

«Всё зависит от того, насколько быстро жители будут принимать решение о переезде», — рассказал он.

По словам чиновника, пока расселяемые дома по реновации показывают очень хороший результат. В первом доме на улице Константина Федина все переехали, из них 15 человек обратились за докупкой дополнительной квартиры.

«Это говорит о том, что программа реновации востребована. Кроме уже полученной квартиры, новосёлы могут купить со скидкой дополнительное жильё до 100 кв. метров», — отметил Хуснуллин.

Ранее Nation News сообщал, что на месте двух долгостроев в Москве планируют построить дома по программе реновации.

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