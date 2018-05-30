В Москве планируют расселить ещё 20—30 домов по программе реновации до конца года
«Всё зависит от того, насколько быстро жители будут принимать решение о переезде», — рассказал он.
По словам чиновника, пока расселяемые дома по реновации показывают очень хороший результат. В первом доме на улице Константина Федина все переехали, из них 15 человек обратились за докупкой дополнительной квартиры.
«Это говорит о том, что программа реновации востребована. Кроме уже полученной квартиры, новосёлы могут купить со скидкой дополнительное жильё до 100 кв. метров», — отметил Хуснуллин.
Ранее Nation News сообщал, что на месте двух долгостроев в Москве планируют построить дома по программе реновации.