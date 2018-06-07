Путин призвал проанализировать правоприменительную практику по делам об экстремизме
«Эта судебная правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться», — сказал Путин, говоря о распространении экстремистской информации.
По его словам, в других случаях должны применяться общие правила.
По словам Путина, нужно определиться с самими понятиями: «не нужно доводить это до маразма и до абсурда».
Ранее Путин подписал документ, регламентирующий противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.