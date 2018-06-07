Путин призвал проанализировать правоприменительную практику по делам об экстремизме

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Президент России Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос депутата Госдумы Сергея Шаргунова, призвал проанализировать правоприменительную практику по делам, которые касаются статей об экстремизме.
Путин призвал проанализировать правоприменительную практику по делам об экстремизме

    «Эта судебная правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться», — сказал Путин, говоря о распространении экстремистской информации.

    По его словам, в других случаях должны применяться общие правила.

    По словам Путина, нужно определиться с самими понятиями: «не нужно доводить это до маразма и до абсурда».

    Ранее Путин подписал документ, регламентирующий противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

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