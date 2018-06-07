Путин прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram

Российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию вокруг блокировки мессенджера Telegram на территории России.

Отвечая на вопрос о возможном «закрытии Instagram и YouTube» в России, президент рассказал, что разделяет озабоченность в обществе.

«Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram… Вот вы на своём месте, и вы сказали, что волнуетесь, но и я на своём месте тоже волнуюсь — знаете за что? За безопасность людей. Вот когда представители правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются. Как я должен на это реагировать?» — заявил он.

По его словам, «вопросы безопасности — в первую очередь».

«Но в то же время я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Труднее — найти цивилизованные способы решения, поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути, именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, и в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете», — заключил он.

RT ведёт прямую трансляцию.