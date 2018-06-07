Путин прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию вокруг блокировки мессенджера Telegram на территории России.
Путин прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram
  • © Reuters

Отвечая на вопрос о возможном «закрытии Instagram и YouTube» в России, президент рассказал, что разделяет озабоченность в обществе.

«Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram… Вот вы на своём месте, и вы сказали, что волнуетесь, но и я на своём месте тоже волнуюсь — знаете за что? За безопасность людей. Вот когда представители правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются. Как я должен на это реагировать?» — заявил он.

По его словам, «вопросы безопасности — в первую очередь».

«Но в то же время я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Труднее — найти цивилизованные способы решения, поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути, именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, и в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете», — заключил он.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить