Путин: экономика России вышла на устойчивую траекторию роста
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«Мы вышли на траекторию устойчивого роста. Да, это пока рост скромный», — сказал Путин.
При этом он отметил, что всё-таки это рост, а не падение.
Он также добавил, что Россия вышла на устойчивый рост доходов населения.
«Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения — на 3,8%», — добавил президент.
Путин подчеркнул, что, конечно, не каждый человек на себе это ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика.
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