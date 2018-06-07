Путин: экономика России вышла на устойчивую траекторию роста

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что экономика страны вышла на устойчивую траекторию роста.
Путин: экономика России вышла на устойчивую траекторию роста
  • © RT

«Мы вышли на траекторию устойчивого роста. Да, это пока рост скромный», — сказал Путин.

При этом он отметил, что всё-таки это рост, а не падение.

Он также добавил, что Россия вышла на устойчивый рост доходов населения.

«Заработные платы выросли на 1,9%, а реальные доходы населения — на 3,8%», — добавил президент.

Путин подчеркнул, что, конечно, не каждый человек на себе это ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика.

RT ведёт прямую трансляцию.

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