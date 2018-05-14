В ЦБ рассказали о темпах роста реальной заработной платы в России в 2018 году

В Центробанке опубликовали прогноз, касающийся темпов роста реальной заработной платы в России в 2018 году.

«По прогнозу, годовой темп прироста реальной заработной платы продолжит замедляться и составит от 7% до 8% в среднем за 2018 год», — цитирует информационно-аналитический комментарий Банка России РИА Новости​​​.

Уточняется, что за первый квартал годовой темп прироста реальной заработной платы в России составил 9,5%. По предварительной оценке Росстата, годовой темп прироста реальной заработной платы замедлился до 6,5%. В помесячном сопоставлении с исключением сезонности реальная заработная плата снизилась на 0,9%.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами кабмина заявил, что ключевой задачей на ближайшие годы является повышение реальных доходов граждан.