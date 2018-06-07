Началась прямая линия с Путиным

Началась традиционная прямая линия президента России Владимира Путина с россиянами.

В прямом эфире федеральных каналов глава государства ответит на вопросы, поступившие по телефону, видеосвязи и через интернет.

По последним данным, число поступивших вопросов приблизилось к 2 млн.

Первая прямая линия президента состоялась в 2001 году, нынешняя станет уже 16-й. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, она останется прежней, но будет «обогащена» технологически.

Предыдущую прямую линию посмотрели более 6 млн россиян. Путин ответил на более 70 вопросов.