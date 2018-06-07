Началась прямая линия с Путиным
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- globallookpress.com
В прямом эфире федеральных каналов глава государства ответит на вопросы, поступившие по телефону, видеосвязи и через интернет.
По последним данным, число поступивших вопросов приблизилось к 2 млн.
Первая прямая линия президента состоялась в 2001 году, нынешняя станет уже 16-й. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, она останется прежней, но будет «обогащена» технологически.
Предыдущую прямую линию посмотрели более 6 млн россиян. Путин ответил на более 70 вопросов.