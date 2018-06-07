Началась прямая линия с Путиным

Короткая ссылка
Началась традиционная прямая линия президента России Владимира Путина с россиянами.
Началась прямая линия с Путиным
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

В прямом эфире федеральных каналов глава государства ответит на вопросы, поступившие по телефону, видеосвязи и через интернет.

По последним данным, число поступивших вопросов приблизилось к 2 млн.

Первая прямая линия президента состоялась в 2001 году, нынешняя станет уже 16-й. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, она останется прежней, но будет «обогащена» технологически

Предыдущую прямую линию посмотрели более 6 млн россиян. Путин ответил на более 70 вопросов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить