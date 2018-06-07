Число поступивших перед прямой линией с Путиным вопросов превысило 1,7 млн

Число вопросов, поступивших перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным, превысило 1,7 млн.

Как сообщает РИА Новости, по состоянию на утро четверга, 7 июня, на прямую линию поступило более миллиона звонков, почти 400 тыс. смс, а также более 40 тыс. ммс-сообщений.

Через приложение в формате видео пришло более 13 тыс. сообщений, посредством видеодиалогов отправлено более 6,6 тыс. вопросов.

Накануне ФАН сообщало, что число поступивших в преддверии прямой линии с Путиным вопросов превысило 1,3 млн.

Прямая линия с президентом пройдёт 7 июня.