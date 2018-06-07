Число поступивших перед прямой линией с Путиным вопросов превысило 1,7 млн
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Как сообщает РИА Новости, по состоянию на утро четверга, 7 июня, на прямую линию поступило более миллиона звонков, почти 400 тыс. смс, а также более 40 тыс. ммс-сообщений.
Через приложение в формате видео пришло более 13 тыс. сообщений, посредством видеодиалогов отправлено более 6,6 тыс. вопросов.
Накануне ФАН сообщало, что число поступивших в преддверии прямой линии с Путиным вопросов превысило 1,3 млн.
Прямая линия с президентом пройдёт 7 июня.