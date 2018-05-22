Прямая линия с Путиным будет технологически «обогащена»

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Прямая линия с российским лидером Владимиром Путиным останется прежней, но будет «обогащена». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в 2018 году прямая линия предусматривает различные новации.

«Суть этого уникального в мировой практике с содержательной и технологической точек зрения мероприятия останется той же, но она будет чуть-чуть, скажем так, обогащена с точки зрения географии, объёма общения в соответствии с теми достижениями технологическими, которые имеются в нашем распоряжении», — сказал он.

Песков подчеркнул, что детальная информация будет предоставлена своевременно.  

В 2017 году более 6 млн россиян посмотрели прямую линию с Путиным. 

Проведённый опрос показал, что около 90% российских граждан остались довольны ответами президента во время мероприятия. 

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