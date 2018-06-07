ЦБ увидел в поведении молодёжи угрозу подрыва пенсионной системы

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Банк России считает риском для пенсионной системы страны мотивацию молодёжи при вложении свободных денежных средств. Об этом говорится в опубликованных «Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019—2021 годов».
ЦБ увидел в поведении молодёжи угрозу подрыва пенсионной системы
  • © Наталья Селиверстова / РИА Новости

Как отмечается в документе, несмотря на сравнительную активность российской молодёжи при формировании накоплений, большинство склонно вкладывать свободные денежные средства в получение «качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу».

Кроме того, в ЦБ считают, что стремление к контролю над своей судьбой снижает толерантность к участию в «совместных схемах».

«В среднесрочной перспективе это может подрывать устойчивость существующей модели пенсионной системы, основанной на механизме межпоколенческого трансфера», — предупредил регулятор.

Ранее сообщалось, что ЦБ в своём трёхлетнем прогнозе не исключает сохранения антироссийских санкций.

Также он прогнозирует ежегодный прирост ВВП на уровне 1,5—2%.

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