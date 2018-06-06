Канатная дорога в «Лужниках» сможет перевозить до 1,6 тысячи пассажиров в час

Короткая ссылка
Канатная дорога от Воробьёвых гор до «Лужников» сможет перевозить до 1,6 тыс. пассажиров в час, сообщает m24 со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.
Канатная дорога в «Лужниках» сможет перевозить до 1,6 тысячи пассажиров в час
  • © Агентство городских новостей «Москва»

По её словам, комбинированная пассажирская подвесная дорога протяжённостью 737 метров включает три станции — на улице Косыгина, на Воробьёвской и Лужнецкой набережных.

Как отметила Княжевская, канатная дорога не только станет туристическим маршрутом, но и решит транспортную и спортивную задачи.

Например, зимой её планируют использовать для подъёма горнолыжников на реконструируемый трамплин.

Ранее сообщалось, что канатная дорога до «Лужников» работает в тестовом режиме.

Также URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить