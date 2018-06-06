Канатная дорога в «Лужниках» сможет перевозить до 1,6 тысячи пассажиров в час

Канатная дорога от Воробьёвых гор до «Лужников» сможет перевозить до 1,6 тыс. пассажиров в час, сообщает m24 со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

По её словам, комбинированная пассажирская подвесная дорога протяжённостью 737 метров включает три станции — на улице Косыгина, на Воробьёвской и Лужнецкой набережных.

Как отметила Княжевская, канатная дорога не только станет туристическим маршрутом, но и решит транспортную и спортивную задачи.

Например, зимой её планируют использовать для подъёма горнолыжников на реконструируемый трамплин.

Ранее сообщалось, что канатная дорога до «Лужников» работает в тестовом режиме.

Также URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к чемпионату мира по футболу 2018 года.