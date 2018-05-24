Хуснуллин: канатная дорога до «Лужников» работает в тестовом режиме

Канатная дорога от Воробьёвых гор до спорткомплекса «Лужники» в Москве работает в тестовом режиме, сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на главу Стройкомплекса Марата Хуснуллина.

На объекте завершены все капитальные работы по строительству конструкций и станций.

«Завершаются пуск и наладка оборудования, а также монтаж инженерных систем», — уточнил Хуснуллин.

По его словам, для полноценного пассажирского движения канатную дорогу запустят после чемпионата мира по футболу в России.

Как отметил чиновник, в соответствии с технологическим планом объект должны ввести в эксплуатацию до конца года. Хуснуллин отметил, что работы по монтажу идут с опережением графика.

Ранее информационное агентство Nation News сообщало, что стадион «Лужники» полностью оборудован Wi-Fi к ЧМ-2018.