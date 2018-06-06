Оператор полигона «Кучино» в Балашихе оштрафован на 6,3 млрд рублей за ущерб экологии

Оператор полигона «Кучино» в Балашихе по решению суда выплатит 6,3 млрд рублей за нанесённый ущерб окружающей среде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

«Мы добились принятия решения Арбитражным судом Московской области о взыскании с оператора полигона «Кучино» ущерба, причинённого окружающей среде, в размере 6,3 млрд рублей», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Полигон был закрыт в июне 2017 года после обращений жителей, которые прозвучали во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечается, что на полигоне была смонтирована система экстренной дегазации и установлен большой высокотемпературный факел, который «обезвреживает свалочный газ».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование дела в отношении сотрудников полигона.

В конце марта стало известно, что в России предложили ввести обязательное страхование для операторов мусорных полигонов.