Источник сообщил о пожаре в здании, где находится Дом педагогической книги в Москве

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Пожар произошёл в здании, в котором находится Дом педагогической книги. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
Источник сообщил о пожаре в здании, где находится Дом педагогической книги в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Горит кровля здания по адресу улица Большая Дмитровка, дом 7/5», — цитирует ТАСС источника.

Как отмечается, подъезд к зданию затруднён.

«В настоящее время пожарные вскрывают кровлю», — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожарные потушили возгорание у станции метро «Маяковская» в Москве.

Также телеканал «360» передавал, что в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошло возгорание.

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