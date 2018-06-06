Источник сообщил о пожаре в здании, где находится Дом педагогической книги в Москве

Пожар произошёл в здании, в котором находится Дом педагогической книги. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

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«Горит кровля здания по адресу улица Большая Дмитровка, дом 7/5», — цитирует ТАСС источника. Как отмечается, подъезд к зданию затруднён. «В настоящее время пожарные вскрывают кровлю», — добавил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что пожарные потушили возгорание у станции метро «Маяковская» в Москве. Также телеканал «360» передавал, что в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошло возгорание.