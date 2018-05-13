В ТЦ «Времена года» в Москве произошло возгорание

В торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве произошло возгорание, сообщает телеканал «360» со ссылкой на столичное МЧС.

«По прибытии с крыши административного здания наблюдались слабые задымления. Незначительное возгорание строительных конструкций ликвидировали», — заявили спасатели. Информации о пострадавших нет. Ранее URA.RU сообщало, что следователи завели уголовное дело после гибели четырёх человек при пожаре в ЯНАО.