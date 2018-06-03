Пожар у станции метро «Маяковская» в Москве потушен

Короткая ссылка
Пожарные потушили возгорание у станции метро «Маяковская» в Москве.
Пожар у станции метро «Маяковская» в Москве потушен
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщается в Twitter ГУ МЧС по Москве.

«Уточнение по загоранию у метро «Маяковская». В 18:14 загорание ликвидировано», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание кабеля рядом со станцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить