Пожар у станции метро «Маяковская» в Москве потушен

Пожарные потушили возгорание у станции метро «Маяковская» в Москве.

Об этом сообщается в Twitter ГУ МЧС по Москве.

«Уточнение по загоранию у метро «Маяковская». В 18:14 загорание ликвидировано», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание кабеля рядом со станцией.