Пожар у станции метро «Маяковская» в Москве потушен
Пожарные потушили возгорание у станции метро «Маяковская» в Москве.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщается в Twitter ГУ МЧС по Москве.
«Уточнение по загоранию у метро «Маяковская». В 18:14 загорание ликвидировано», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что произошло возгорание кабеля рядом со станцией.
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