В Москве произошло возгорание кабеля рядом со станцией метро «Маяковская»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Москвы.
«На строительной площадке произошло возгорание кабеля», — отметили в ведомстве.
Как сообщает m24, информации о пострадавших не поступало.
Из-за задымления второй раз закрыли северный вестибюль станции метро «Маяковская».
«Северный вестибюль «Маяковской» снова закрыт из-за задымления на улице. Пока на городской территории устраняют причину задымления, пользуйтесь, пожалуйта, южным вестибюлем станции. Приносим свои извинения», — говорится в Twitter метрополитена.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.