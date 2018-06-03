В Москве произошло возгорание кабеля рядом со станцией метро «Маяковская»

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На строительной площадке рядом со станцией метро «Маяковская» в Москве произошло возгорание кабеля.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Москвы.

«На строительной площадке произошло возгорание кабеля», — отметили в ведомстве.

Как сообщает m24, информации о пострадавших не поступало.

Из-за задымления второй раз закрыли северный вестибюль станции метро «Маяковская».

«Северный вестибюль «Маяковской» снова закрыт из-за задымления на улице. Пока на городской территории устраняют причину задымления, пользуйтесь, пожалуйта, южным вестибюлем станции. Приносим свои извинения», — говорится в Twitter метрополитена.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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