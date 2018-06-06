Бортко прокомментировал слова Ефремова о Крымском мосте

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в интервью RT прокомментировал заявление актёра Михаила Ефремова о том, что для примирения с Украиной нужно передать Крымский мост Киеву.
Бортко прокомментировал слова Ефремова о Крымском мосте
  • © РИА Новости

«Это не громкие заявления, а высказывания артиста, не более того. Я не разделяю его точку зрения и не понимаю, почему мы должны так поступать. Ну вот зачем? Конечно, к этому не стоит относиться как-то серьёзно», — заявил депутат.

Ранее актёр Михаил Ефремов в интервью для YouTube-канала предложил «решить вопрос» с Крымом, откупившись от Украины бесплатными поставками газа либо передав сам мост украинцам для взимания платы за проезд.

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