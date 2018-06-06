Ефремов о своих словах о Крымском мосте: я всё сказал в интервью

Советский и российский актёр, театральный режиссёр Михаил Ефремов в разговоре с RT прокомментировал сделанные в ходе интервью с Юрием Дудём заявления о Крымском мосте.

«Я всё сказал в интервью. Зачем я буду комментировать свои слова? Ну сказал и сказал, что комментировать-то?» — заявил актёр.

Ранее актёр Михаил Ефремов в интервью для YouTube-канала предложил «решить вопрос» с Крымом, откупившись от Украины бесплатными поставками газа либо передав сам мост украинцам для взимания платы за проезд.

Это высказывание также прокомментировал RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.