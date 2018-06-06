Ефремов о своих словах о Крымском мосте: я всё сказал в интервью
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«Я всё сказал в интервью. Зачем я буду комментировать свои слова? Ну сказал и сказал, что комментировать-то?» — заявил актёр.
Ранее актёр Михаил Ефремов в интервью для YouTube-канала предложил «решить вопрос» с Крымом, откупившись от Украины бесплатными поставками газа либо передав сам мост украинцам для взимания платы за проезд.
Это высказывание также прокомментировал RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.