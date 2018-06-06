Депутат от Севастополя оценил заявление Ефремова о Крымском мосте

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление актёра Михаила Ефремова о том, что нужно передать Крымский мост Киеву для взимания платы за проезд, чтобы помириться с Украиной.
Депутат от Севастополя оценил заявление Ефремова о Крымском мосте
  • © РИА Новости

«Восстановление нормальных отношений с Украиной — действительно одна из важнейших задач для нашего государства. Но только опыт украино-российских отношений до 2014 года показывает: сколько Киев ни корми, он всё равно в Европу смотрит. Вспомните: Россия давала серьёзные скидки на газ, продавала его по практически бросовой цене, поддерживала экономику Украины траншами, кредитами, был подписан ряд межгосударственных соглашений, дающих преференции для Украины», — отметил Белик.

«Майдан» показал, что эти методы не работают, когда к власти приходят политики, которые живут ненавистью к России, добавил депутат.

«Новый режим в угоду своих хозяев и своего мировоззрения разорвал все отношения, все договоры с нами, развернулся на 180 градусов и пытается прорваться в Европу. Отношения с Украиной могут измениться только при полной перезагрузке власти в Киеве, всё остальное не сработает», — заключил Белик.

Ранее актёр Михаил Ефремов в интервью для YouTube-канала предложил «решить вопрос» с Крымом, откупившись от Украины бесплатными поставками газа либо передав мост украинцам для взимания платы за проезд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить