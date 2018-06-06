Депутат от Севастополя оценил заявление Ефремова о Крымском мосте

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление актёра Михаила Ефремова о том, что нужно передать Крымский мост Киеву для взимания платы за проезд, чтобы помириться с Украиной.

«Восстановление нормальных отношений с Украиной — действительно одна из важнейших задач для нашего государства. Но только опыт украино-российских отношений до 2014 года показывает: сколько Киев ни корми, он всё равно в Европу смотрит. Вспомните: Россия давала серьёзные скидки на газ, продавала его по практически бросовой цене, поддерживала экономику Украины траншами, кредитами, был подписан ряд межгосударственных соглашений, дающих преференции для Украины», — отметил Белик.

«Майдан» показал, что эти методы не работают, когда к власти приходят политики, которые живут ненавистью к России, добавил депутат.

«Новый режим в угоду своих хозяев и своего мировоззрения разорвал все отношения, все договоры с нами, развернулся на 180 градусов и пытается прорваться в Европу. Отношения с Украиной могут измениться только при полной перезагрузке власти в Киеве, всё остальное не сработает», — заключил Белик.

Ранее актёр Михаил Ефремов в интервью для YouTube-канала предложил «решить вопрос» с Крымом, откупившись от Украины бесплатными поставками газа либо передав мост украинцам для взимания платы за проезд.