Симоньян вызвала Порошенко на «дуэль» с диктантом по русскому языку в качестве оружия

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила украинскому президенту Петру Порошенко устроить «дуэль» и в качестве оружия использовать диктант по русскому языку.

«Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса», — написала Симоньян в Twitter.

Кроме того, главред RT заявила о готовности «выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного».

Ранее Порошенко в интервью испанской газете El Pais заявил, что Симоньян, назвав Путина «вождём», наверняка знала, что это слово «в русском языке также означает «фюрер». В ответ главред телеканала RT написала президенту Украины, что он умилил её до слёз тем фактом, что учит её русскому языку.