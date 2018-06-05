Симоньян о замечании Порошенко: умилил до слёз

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание украинского президента Петра Порошенко, который заявил, что, назвав президента России Владимира Путина «вождём», она знала, что это слово якобы «также означает «фюрер».
Симоньян о замечании Порошенко: умилил до слёз
  • © RT

«Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слёз.  Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?» — написала Симоньян в Twitter.

Ранее Порошенко в интервью испанской газете El Pais заявил, что Симоньян, назвав Путина «вождём», наверняка знала о том, что это слово «в русском языке также означает «фюрер».

Как пояснил в разговоре с RT доктор филологических наук, профессор Александр Камчатнов, в русском языке слово «фюрер» совсем не равнозначно слову «вождь».

«В нашем языке «фюрер» совсем не равнозначно слову «вождь». То, что для немцев одно, для нас совсем другое. Порошенко не понимает. Слово «вождь» в русском языке окрашено в положительные тона. Это глава, предводитель, наиболее сильный и опытный человек», — сказал Камчатнов.

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