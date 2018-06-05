Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Вене

Президент России Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в центре австрийской столицы. Об этом информирует ТАСС.

На церемонии присутствовала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и представители Вооружённых сил Австрии.

На площади Шварценбергплатц перед памятником был выстроен почётный караул, глава которого отдал рапорт российскому президенту. После этого были исполнены гимны России и Австрии.

Российский лидер обошёл строй почётного караула и поднялся к памятнику, где минутой молчания почтил память советских солдат.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Вену.