Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Вене
- Reuters
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На церемонии присутствовала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и представители Вооружённых сил Австрии.
На площади Шварценбергплатц перед памятником был выстроен почётный караул, глава которого отдал рапорт российскому президенту. После этого были исполнены гимны России и Австрии.
Российский лидер обошёл строй почётного караула и поднялся к памятнику, где минутой молчания почтил память советских солдат.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Вену.