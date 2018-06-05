Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Вене

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в центре австрийской столицы. Об этом информирует ТАСС.
Путин возложил венок к памятнику советским воинам в Вене
  • Reuters
  • © Heinz-Peter Bader

На церемонии присутствовала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и представители Вооружённых сил Австрии. 

На площади Шварценбергплатц перед памятником был выстроен почётный караул, глава которого отдал рапорт российскому президенту. После этого были исполнены гимны России и Австрии. 

Российский лидер обошёл строй почётного караула и поднялся к памятнику, где минутой молчания почтил память советских солдат.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Вену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить