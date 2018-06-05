В МЧС анонсировали увеличение штата пожарных инспекторов

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Первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян заявил, что штат инспекторов государственного пожарного надзора будет увеличен.
В МЧС анонсировали увеличение штата пожарных инспекторов
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«Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тыс., в то время как предельная штатная численность, установленная правительством России, составляет 21 тыс. Мы будем увеличивать штаты ГПН», — цитирует РИА Новости Чуприяна.

Отмечается, что особое внимание будет уделено материально-техническому обеспечению и развитию пожарных лабораторий.

Ранее глава ведомства Евгений Зиничев заявил, что МЧС следует оптимизировать численность сотрудников.

18 мая российский премьер Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи предложил назначить на пост главы МЧС Евгения Зиничева.

В начале июня Путин освободил от должности первого замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Степанова.

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