Путин освободил от должности первого замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Степанова.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности... Степанова Владимира Викторовича, первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

На эту должность назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Петрович Чуприян.

Ранее стало известно, что Путин уволил главу кемеровского МЧС Александра Мамонтова и главу МВД по Крыму Сергея Абисова.