Путин освободил от должности первого замглавы МЧС

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Президент России Владимир Путин освободил от должности первого замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Степанова.
Путин освободил от должности первого замглавы МЧС
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности... Степанова Владимира Викторовича, первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

На эту должность назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Петрович Чуприян.

Ранее стало известно, что Путин уволил главу кемеровского МЧС Александра Мамонтова и главу МВД по Крыму Сергея Абисова.

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