Путин освободил от должности первого замглавы МЧС
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Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить от занимаемой должности... Степанова Владимира Викторовича, первого заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.
На эту должность назначен генерал-полковник внутренней службы Александр Петрович Чуприян.
Ранее стало известно, что Путин уволил главу кемеровского МЧС Александра Мамонтова и главу МВД по Крыму Сергея Абисова.