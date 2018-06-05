В Северной Осетии прокомментировали данные ОНФ о программе капремонта в регионе

Начальник отдела содействия реформированию ЖКХ Республики Северная Осетия — Алания Заурбек Кучиев в разговоре с RT прокомментировал предоставленные ОНФ данные о выполнении региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году. Согласно мониторингу, в республике в полном объёме не отремонтировали ни одного дома из 49 запланированных.

«У нас отремонтирована какая-то часть домов. Во-первых, надо посмотреть, откуда взялась цифра 49. У нас было 46 домов по 2016—2017 годам. У нас есть два плана: 2014—2016 года, там свои дома, потом 2017—2019 года, и там другие дома. Это надо суммировать и смотреть. В 2017 году мы отремонтировали 54 дома», — заявил он.

Кучиев также упомянул, что в регионе реализуется сразу несколько программ капитального ремонта.

«Сейчас у нас реализуются два краткосрочных плана: 2014—2016 года. План на 2014—2016 года мы полностью завершили, как и план на 2016—2017 года. Потом у нас есть план на 2017—2019 года, он был утверждён уже другим постановлением правительства. Там совсем другие дома и сроки. Пока планируем отремонтировать 85 домов в этом году», — заключил он.

Ранее эксперты Общероссийского народного фронта провели мониторинг выполнения региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году во всех 85 регионах России.

Выяснилось, что план работ не был реализован в 51 субъекте.

Подробнее — в материале RT.