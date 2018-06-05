ОНФ: планы капремонта домов на 2017 год не выполнены более чем в 50 регионах России

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели мониторинг выполнения региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов в 2017 году во всех 85 регионах России. Выяснилось, что план работ не был реализован в 51 субъекте.

Мониторинг проводился по двум критериям — количеству полностью отремонтированных в регионе домов и доле осуществлённых ремонтных работ.

Хуже всего, как отмечается, обстановка складывается в Республике Северная Осетия. Там в полном объёме не отремонтировали ни одного дома из 49 запланированных.

При этом по другому критерию ситуация в регионе гораздо лучше — было выполнено 46,79% работ от объёма запланированных на 2017 год, сообщили в ОНФ.

Второе место занимает Магаданская область, где отремонтирован всего один дом из 146 планируемых, а доля выполненных работ составила 12,38%.

На третьем месте Саратовская область — в порядок привели 77 жилых зданий из 893, выполнили 45,93% от плана.

Следом идёт Псковская область, где отремонтировали 92 из 514 домов, доля выполненных работ — 38,40%.

Замыкает пятёрку Пермский край: в регионе обновили 20% зданий (245 из 1245), и почти столько же составили плановые работы — 21,22%.

Также в первую десятку вошли Курская, Тюменская и Астраханская области, Камчатский край. Замыкает её Тверская область.



В ряде регионов власти оценивают платёжную дисциплину граждан — насколько своевременно они платят взносы на капремонт. Это влияет на очерёдность при проведении капремонта в доме. В большинстве регионов-аутсайдеров она неидеальна. Исключением стали только Пермский край, Ульяновская и Омская области, где собираемость взносов превысила 100%.

В нескольких регионах, несмотря на недостаточную платёжную дисциплину собственников помещений, средств собрали больше, чем запланировали. Таким образом, план работ не был выполнен в более чем 50 субъектах не только из-за нехватки денежных средств, но и ввиду слабой организации всего процесса, отмечает эксперт ОНФ Ирина Генцлер.

«Наиболее вероятной причиной является очень низкое качество планирования процесса организации капитального ремонта. Чтобы работы были выполнены в срок, подрядчики должны приступать к ним весной — в начале лета, а не в ноябре-декабре», — говорит она.

По итогам мониторинга общественники направят обращение в Минстрой с просьбой применить меры к самым злостным нарушителям сроков реализации программы капремонта и выработать необходимые механизмы для решения проблемы.

Ранее издание «Реальное время» писало, что в 2018 году в Татарстане запланирован капитальный ремонт 14 детских оздоровительных лагерей.