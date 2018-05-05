В Татарстане должны завершить капремонт детских оздоровительных лагерей до 25 мая
Работы проходят на всех объектах. На девяти они уже завершены.
«Напоминаю, что ремонт оставшихся пяти объектов необходимо завершить до 25 мая», — отметил глава министерства Ирек Файзуллин.
Также закончен ремонт трёх объектов культурного назначения, двух подростковых клубов и семи зданий (помещений) исполнительных комитетов (советов) поселений муниципальных образований Татарстана.
Ранее «Аргументы недели» сообщали, что в Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей.