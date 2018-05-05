В Татарстане должны завершить капремонт детских оздоровительных лагерей до 25 мая

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В 2018 году в Татарстане запланирован капитальный ремонт 14 детских оздоровительных лагерей, строительство шести лагерей и реконструкция одного лагеря, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

Работы проходят на всех объектах. На девяти они уже завершены.

«Напоминаю, что ремонт оставшихся пяти объектов необходимо завершить до 25 мая», — отметил глава министерства Ирек Файзуллин.

Также закончен ремонт трёх объектов культурного назначения, двух подростковых клубов и семи зданий (помещений) исполнительных комитетов (советов) поселений муниципальных образований Татарстана.

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что в Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей.

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