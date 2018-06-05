Египет передал России обвиняемого в мошенничестве россиянина
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее было установлено, что обвиняемый Руслан Баткиев находится на территории Египта, и Генпрокуратура направила запрос о его выдаче правоохранительным органам арабской республики.
Передача Баткиева российским властям состоялась в Каире. В настоящее время обвиняемый находится на территории России и скоро предстанет перед судом.
Ранее Генпрокуратура России добилась выдачи обвиняемого в мошенничестве россиянина из Австрии.