Египет передал России обвиняемого в мошенничестве россиянина

Генеральная прокуратура добилась выдачи из Египта гражданина России, на которого заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее было установлено, что обвиняемый Руслан Баткиев находится на территории Египта, и Генпрокуратура направила запрос о его выдаче правоохранительным органам арабской республики.

Передача Баткиева российским властям состоялась в Каире. В настоящее время обвиняемый находится на территории России и скоро предстанет перед судом.

Ранее Генпрокуратура России добилась выдачи обвиняемого в мошенничестве россиянина из Австрии.