В Генпрокуратуре заявили об экстрадиции из Австрии обвиняемого в мошенничестве россиянина

Обвиняемый в мошенничестве россиянин Денис Едренкин будет экстрадирован из Австрии в Россию. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

Едренкин обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

«Сегодня, 1 июня 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Австрийской Республики экстрадируют в Россию гражданина России Дениса Едренкина», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Генпрокуратуры.

В ходе следствия было установлено, что в 2017 году Едренкин воспользовался своим служебным положением директора предприятия «Арго Трейдинг» в Уфе и похитил более 53 млн рублей у Ирбитского молочного завода.

Чтобы уйти от уголовного преследования, Едренкин выехал за рубеж, и в сентябре 2017 года его объявили в международный розыск. В январе 2018 года Едренкина задержала австрийская полиция, в марте по предварительному запросу российских правоохранительных органов Австрия одобрила его экстрадицию в Россию.

Сообщается, что Едренкина будут сопровождать на родину сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России и российского бюро Интерпола.

В конце апреля сообщалось, что из Таиланда был экстрадирован заочно осуждённый за разбойные нападения в Приморском крае россиянин.