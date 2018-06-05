У сотрудников ГИБДД в Москве появились нательные видеорегистраторы

Нательные видеорегистраторы появились у сотрудников ГИБДД Москвы для пресечения случаев взяточничества. Об этом сообщил глава столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.

«С помощью города мы приобрели нательные видеорегистраторы, они размером со спичечный коробок, и практически всю смену (сотрудника ГИБДД. — RT) идёт запись. Сотрудник может отключить на время обеда, но любое общение с участником движения должно вестись под запись», — цитирует ТАСС Коваленко.

По его словам, подобные приспособления в скором будущем появятся у всех сотрудников подразделения.

«Окружные подразделения пока не оснащены, но мы ждём очередной закупки, и тогда на 100% весь город будет обеспечен такими приспособлениями», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на перекрёстках в Москве вновь появятся ветрозащитные стеклянные кабины регулировщиков ГИБДД.

24 мая издание «Реальное время» писало, что на въездах в Чувашию и выездах из неё установили круглосуточные видеорегистраторы к ЧМ-2018.