У сотрудников ГИБДД в Москве появились нательные видеорегистраторы

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Нательные видеорегистраторы появились у сотрудников ГИБДД Москвы для пресечения случаев взяточничества. Об этом сообщил глава столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.
У сотрудников ГИБДД в Москве появились нательные видеорегистраторы

    «С помощью города мы приобрели нательные видеорегистраторы, они размером со спичечный коробок, и практически всю смену (сотрудника ГИБДД. — RT) идёт запись. Сотрудник может отключить на время обеда, но любое общение с участником движения должно вестись под запись», — цитирует ТАСС Коваленко.

    По его словам, подобные приспособления в скором будущем появятся у всех сотрудников подразделения.

    «Окружные подразделения пока не оснащены, но мы ждём очередной закупки, и тогда на 100% весь город будет обеспечен такими приспособлениями», — добавил он.

    Ранее сообщалось, что на перекрёстках в Москве вновь появятся ветрозащитные стеклянные кабины регулировщиков ГИБДД. 

    24 мая издание «Реальное время» писало, что на въездах в Чувашию и выездах из неё установили круглосуточные видеорегистраторы к ЧМ-2018.

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