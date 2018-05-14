СМИ: На московских перекрёстках появятся стилизованные кабины регулировщиков ГИБДД

На столичных перекрёстках вновь появятся ветрозащитные стеклянные кабины регулировщиков ГИБДД, стилизованные под знаменитые «стаканы». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на департамент капремонта Москвы.

Отмечается, что к настоящему времени было сконструировано 38 подобных объектов.

«По обращению московского МВД в мэрию Москвы при благоустройстве была предусмотрена установка кабин регулировщиков. На данный момент установлено 38 кабин. При создании этих кабин перед проектировщиками изначально была задача воссоздать эстетический вид и исторический образ тех кабин, которые ранее размещались на улицах Москвы», — рассказали в пресс-службе департамента.

В МВД сообщили, что в некоторых районах города данные объекты уже используются сотрудниками ведомства. Цена одного такого сооружения составляет около 500 тыс. рублей.

По мнению автомобильного юриста и правозащитника Сергея Иванова, нововведение поспособствует снижению ДТП на перекрёстках.

«Тут должен сработать психологический момент. Когда водитель привыкает к тому, что на данном перекрёстке есть такой пост с инспектором, то он уже не позволит себе в этом месте нарушать правила дорожного движения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России с 28 апреля вступили в силу изменения, которые разрешают на перекрёстках новую разметку из жёлтых пересекающихся линий.

Профессиональный автоинструктор Дмитрий Попов в беседе с Пятым каналом рассказал об особенностях «вафельной» разметки в России.