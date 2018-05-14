СМИ: На московских перекрёстках появятся стилизованные кабины регулировщиков ГИБДД

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На столичных перекрёстках вновь появятся ветрозащитные стеклянные кабины регулировщиков ГИБДД, стилизованные под знаменитые «стаканы». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на департамент капремонта Москвы.

Отмечается, что к настоящему времени было сконструировано 38 подобных объектов.

«По обращению московского МВД в мэрию Москвы при благоустройстве была предусмотрена установка кабин регулировщиков. На данный момент установлено 38 кабин. При создании этих кабин перед проектировщиками изначально была задача воссоздать эстетический вид и исторический образ тех кабин, которые ранее размещались на улицах Москвы», — рассказали в пресс-службе департамента.

В МВД сообщили, что в некоторых районах города данные объекты уже используются сотрудниками ведомства. Цена одного такого сооружения составляет около 500 тыс. рублей.

По мнению автомобильного юриста и правозащитника Сергея Иванова, нововведение поспособствует снижению ДТП на перекрёстках.

«Тут должен сработать психологический момент. Когда водитель привыкает к тому, что на данном перекрёстке есть такой пост с инспектором, то он уже не позволит себе в этом месте нарушать правила дорожного движения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в России с 28 апреля вступили в силу изменения, которые разрешают на перекрёстках новую разметку из жёлтых пересекающихся линий.

Профессиональный автоинструктор Дмитрий Попов в беседе с Пятым каналом рассказал об особенностях «вафельной» разметки в России.

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