Эксперт рассказал об особенностях «вафельной» разметки в России

Профессиональный автоинструктор Дмитрий Попов в беседе с Пятым каналом рассказал об особенностях «вафельной» разметки в России.

Эксперт посоветовал водителям проявлять предельную внимательность. Как отметил Попов, если разметка будет стёрта или занесена снегом, то попавшее в зону действия комплекса фото- и видеофиксации нарушение всё равно будут учитывать.

«Если вы подъезжаете по зелёному сигналу к этой зоне и таймер показывает, что время проезда заканчивается, а за перекрёстком нет свободного места, то вы остаётесь с этой стороны, притормаживаете и ждёте, пока за перекрёстком образуется свободное пространство, куда вы переместитесь на автомобиле, и после этого проезжаете, если ещё горит зеленый», — рассказал Попов.

Если же загорелся красный свет, то нужно остановиться, добавил он.

В России с 28 апреля вступили в силу изменения, которые разрешают на перекрёстках новую разметку из жёлтых пересекающихся линий — так называемую вафельную.

Ранее глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил изменения в ПДД, касающиеся «вафельной» разметки на перекрёстках.