В Госдуме оценили изменения в ПДД о «вафельной» разметке на перекрёстках

Глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил изменения в ПДД о «вафельной» разметке на перекрёстках.

«Посмотрим, как водители её воспримут. Не все об этом знают. Многие запутаются. Не будут понимать, что это такое, что там за «вафли» нарисовали», — сказал он.

По его словам, определённый смысл в этой разметке есть, поскольку она должна помочь водителю не перегораживать перекрёсток.

Как пояснил Лысаков, в основном это будет сделано для того, чтобы камеры могли фиксировать ситуации, когда водитель выезжает на перекрёсток.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Москве пешеходные переходы могут оснастить системой подсветки.