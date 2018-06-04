Эксперт прокомментировал сообщения о сокращении авиакомпаниями летних рейсов в Крым

Глава аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о сокращении авиакомпаниями летних рейсов в Крым.

По словам эксперта, важным фактором стало открытие в мае Крымского моста, соединившего полуостров с остальной страной, и теперь россияне, которые ранее добирались в республику на самолётах, планируют отправиться в регион наземным транспортом.

Определённое влияние, считает Пантелеев, оказывает и чемпионат мира по футболу 2018 года, который притягивает некоторое число людей к местам проведения.

«С другой стороны, я полагаю, что футбол может повлиять на пассажиропоток и в обратную сторону», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что по расчётам Транспортной клиринговой палаты, сделанным на основе расписаний, в летнем сезоне ёмкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест.

Также сенатор от Республики Крым, член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с Inforeactor оценил сообщения о сокращении летних планов авиакомпаний по рейсам на полуостров.