В МВД уточнили число пострадавших при ДТП с автобусом в Екатеринбурге
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«Число пострадавших возросло до 25... Всего в транспортном средстве находились 25 пассажиров, водитель и кондуктор. Изначально два человека от доставления в больницу отказались», — приводит его слова ТАСС.
Горелых также сообщил, что в 19:20 (17:20 мск) движение на дороге было восстановлено.
Ранее ведомство сообщало о 17 госпитализированных после ДТП.
Как передавало URA.RU, следователи проведут доследственную проверку по факту происшествия.