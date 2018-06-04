В МВД уточнили число пострадавших при ДТП с автобусом в Екатеринбурге

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По уточнённым данным, 25 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
В МВД уточнили число пострадавших при ДТП с автобусом в Екатеринбурге
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«Число пострадавших возросло до 25... Всего в транспортном средстве находились 25 пассажиров, водитель и кондуктор. Изначально два человека от доставления в больницу отказались», — приводит его слова ТАСС.

Горелых также сообщил, что в 19:20 (17:20 мск) движение на дороге было восстановлено. 

Ранее ведомство сообщало о 17 госпитализированных после ДТП.

Как передавало URA.RU, следователи проведут доследственную проверку по факту происшествия.

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