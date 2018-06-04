Следователи проведут проверку после ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Короткая ссылка
После дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Екатеринбурге проведут доследственную проверку, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по Свердловской области.

В частности, планируется дать оценку законности осуществления перевозки транспортом, с участием которого произошла авария.

«По имеющейся предварительной информации ГИБДД Свердловской области, виновником данного ДТП является иной участник дорожного движения (не водитель автобуса)», — отметили в ведомстве.

Ранее источник сообщил о 22 пострадавших в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге.

В МВД заявили, что госпитализированы 17 человек.

В марте портал «ВашГород.ру» сообщал, что в ДТП со «скорой» в Кемеровской области пострадали четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить