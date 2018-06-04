Следователи проведут проверку после ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В частности, планируется дать оценку законности осуществления перевозки транспортом, с участием которого произошла авария.
«По имеющейся предварительной информации ГИБДД Свердловской области, виновником данного ДТП является иной участник дорожного движения (не водитель автобуса)», — отметили в ведомстве.
Ранее источник сообщил о 22 пострадавших в результате ДТП с автобусом в Екатеринбурге.
В МВД заявили, что госпитализированы 17 человек.
В марте портал «ВашГород.ру» сообщал, что в ДТП со «скорой» в Кемеровской области пострадали четыре человека.