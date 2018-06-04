Эксперт прокомментировал подписание Путиным закона о контрсанкциях

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным закона о контрсанкциях против США и их союзников.

«На мой взгляд, Россия пока не планирует обязательно вводить какие-то контрсанкции, она оставляет за собой такую возможность. Дальнейшее зависит от того, какую политику будут проводить и коллективный Запад, и США и ЕС по отдельности. Что касается областей — это запрет на импорт американских товаров, возможны санкции на использование российской территории американской авиацией при трансконтинентальных перелётах. Думаю, что сама ситуация говорит о том, что Россия не хотела бы проводить санкционную борьбу в более серьёзную область, но если давление продолжится, то Россия создала инструмент, который будет задействован, если её к тому будут вынуждать», — пояснил Брутер.

Как добавил эксперт, это позволяет вводить контрсанкции в той степени, «чтобы ответная реакция была эффективной, но не абсолютной».

Ранее Путин подписал закон о контрсанкциях.

В МИД России заявили, что закон вызвал напряжение в деловых кругах США. Отмечается, что на него реагируют предприниматели, поскольку на российском рынке работает много американских компаний.