Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене открепительных удостоверений на парламентских выборах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму
  • © Нина Зотина / РИА Новости

Документ позволит избирателям голосовать на любом участке по месту фактического пребывания. 

Кроме этого, предусмотрена возможность использовать средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий.

ФЗ также наделяет Общественную палату России и региональные общественные палаты правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии.

Механизм голосования без открепительных удостоверений уже был опробован на президентских выборах в марте 2018 года.

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