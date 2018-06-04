Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму
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Документ позволит избирателям голосовать на любом участке по месту фактического пребывания.
Кроме этого, предусмотрена возможность использовать средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий.
ФЗ также наделяет Общественную палату России и региональные общественные палаты правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии.
Механизм голосования без открепительных удостоверений уже был опробован на президентских выборах в марте 2018 года.