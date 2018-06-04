Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене открепительных удостоверений на парламентских выборах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ позволит избирателям голосовать на любом участке по месту фактического пребывания.

Кроме этого, предусмотрена возможность использовать средства видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий.

ФЗ также наделяет Общественную палату России и региональные общественные палаты правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии.

Механизм голосования без открепительных удостоверений уже был опробован на президентских выборах в марте 2018 года.