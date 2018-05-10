Госдума одобрила проект о голосовании на выборах в парламент на любом избирательном участке

Короткая ссылка
Госдума приняла в первом чтении проект закона о праве голосовать на выборах в парламент на любом участке вне зависимости от места жительства.
Госдума одобрила проект о голосовании на выборах в парламент на любом избирательном участке
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Проект закона вносит изменения, которые предусматривают возможность подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что также предлагается использовать видеонаблюдение в помещениях территориальных избирательных комиссий.

По мнению авторов инициативы, это станет дополнительной гарантией «реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных