Госдума одобрила проект о голосовании на выборах в парламент на любом избирательном участке
- © Агентство городских новостей «Москва»
Проект закона вносит изменения, которые предусматривают возможность подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что также предлагается использовать видеонаблюдение в помещениях территориальных избирательных комиссий.
По мнению авторов инициативы, это станет дополнительной гарантией «реализации принципа гласности в деятельности избирательных комиссий».