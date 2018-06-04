В Совфеде и Госдуме оценили сообщения о сокращении летних планов авиакомпаний по рейсам в Крым

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Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди и депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН оценили сообщения о сокращении летних планов авиакомпаний по рейсам на полуостров.

«Крымское небо всегда было очень дорогим. С момента воссоединения Крыма с Россией мы — крымские депутаты — этот вопрос неоднократно поднимали», — заявила Ковитиди.

Она отметила, что, по информации Федеральной антимонопольной службы России, тарифы в аэропорту Симферополя такие же, как и в других реконструированных или вновь построенных отечественных аэропортах.

«Доля сбора аэропорта в себестоимости авиабилета составляет не более 10%, и эти значения, согласно информации ФАС, соответствуют «установленному уровню тарифов и сборов на регулируемые услуги», — сказала сенатор.

Она добавила, что к началу туристического сезона Крым готов.

Со своей стороны, Белик заявил, что ситуация с авиаперевозками в регион требует вмешательства федеральных властей.

Он обратился к Минтрансу и ФАС с просьбой изучить ситуацию и максимально учесть потребности жителей Крыма в доступном авиасообщении с материковой частью России.

Ранее сенатор от Республики Крым, член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с Inforeactor оценил сообщения о сокращении летних планов авиакомпаний по рейсам на полуостров.

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