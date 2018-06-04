В Госдуме пообещали прислушаться к просьбе сахалинских депутатов построить мост на остров

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Депутат Государственной думы, член комитета по строительству и транспорту Владимир Афонский в беседе с ФАН ответил на просьбу сахалинских парламентариев построить мост на остров.

«Мы, вне всякого сомнения, прислушаемся к мнению региональных парламентариев. Письмо, обращённое к президенту, будет обязательно рассмотрено», — сказал он.

Как отметил Афонский, вопрос должен быть внимательно изучен, после чего можно сделать какие-либо выводы.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT обращение депутатов Сахалинской области к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой построить мост для связи острова с материком.

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