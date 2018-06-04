В Госдуме пообещали прислушаться к просьбе сахалинских депутатов построить мост на остров
«Мы, вне всякого сомнения, прислушаемся к мнению региональных парламентариев. Письмо, обращённое к президенту, будет обязательно рассмотрено», — сказал он.
Как отметил Афонский, вопрос должен быть внимательно изучен, после чего можно сделать какие-либо выводы.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT обращение депутатов Сахалинской области к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой построить мост для связи острова с материком.