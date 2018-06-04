В России предлагают ввести обязательное страхование ответственности организаторов квестов
- РИА Новости
Как стало известно RT, федеральный закон «О деятельности по организации и проведению игровых развлекательных мероприятий в Российской Федерации» будет внесён на рассмотрение в законодательное собрание Ленинградской области.
Согласно инициативе, предприниматели сферы развлечений также должны будут объединяться в ассоциации.
Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил рассмотреть возможность внедрения процедуры обязательного сертифицирования и лицензирования квестов.
В начале мая в Красноярске была организована проверка после травмирования школьницы во время прохождения квеста «Морг».
Подробнее — в материале RT.