В России предлагают ввести обязательное страхование ответственности организаторов квестов

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В России предлагают ввести обязательное страхование ответственности организаторов масштабных массовых мероприятий — страйкбольных и ролевых игр, квестов, фестивалей военно-исторической реконструкции.
В России предлагают ввести обязательное страхование ответственности организаторов квестов
  • РИА Новости

Как стало известно RT, федеральный закон «О деятельности по организации и проведению игровых развлекательных мероприятий в Российской Федерации» будет внесён на рассмотрение в законодательное собрание Ленинградской области.

Согласно инициативе, предприниматели сферы развлечений также должны будут объединяться в ассоциации.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил рассмотреть возможность внедрения процедуры обязательного сертифицирования и лицензирования квестов.

В начале мая в Красноярске была организована проверка после травмирования школьницы во время прохождения квеста «Морг».

Подробнее — в материале RT.

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