В России предлагают ввести обязательное страхование ответственности организаторов квестов

В России предлагают ввести обязательное страхование ответственности организаторов масштабных массовых мероприятий — страйкбольных и ролевых игр, квестов, фестивалей военно-исторической реконструкции.

Как стало известно RT, федеральный закон «О деятельности по организации и проведению игровых развлекательных мероприятий в Российской Федерации» будет внесён на рассмотрение в законодательное собрание Ленинградской области.

Согласно инициативе, предприниматели сферы развлечений также должны будут объединяться в ассоциации.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил рассмотреть возможность внедрения процедуры обязательного сертифицирования и лицензирования квестов.

В начале мая в Красноярске была организована проверка после травмирования школьницы во время прохождения квеста «Морг».

Подробнее — в материале RT.