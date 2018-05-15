В России предложили ввести обязательное лицензирование квестов

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Елена Оя
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил рассмотреть возможность внедрения процедуры обязательного сертифицирования и лицензирования квестов. С соответствующим обращением (текст есть в распоряжении RT) 15 мая он намерен обратиться в МВД и МЧС.

В документе поясняется, что в последнее время вместе с возрастающим интересом к таких массовым мероприятием, увеличивается и травматизм их участников.

Отмечается, что организаторы развлечений, согласно действующим законам, не обязаны проходить процедуру какого-либо специализированного лицензирования в надзорных органах.

«Сейчас квесты, всего лишь, приравниваются к театрализованным и карнавальным действам и не нуждаются в дополнительных согласованиях, что подвергает опасности жизни участников этих развлекательных мероприятий», — утверждает автор инициативы.

При этом Петров считает необходимым внедрить облегченную процедуру, которая не повредит развитию данной сферы предпринимательства.

Ранее сообщалось, что в Красноярске была организована проверка в связи с травмированием школьницы во время прохождения квеста «Морг». 

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