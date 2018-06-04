Игра по правилам: в России предлагают обязать организаторов квестов и реконструкций страховать участников

В России предлагают ввести обязательное страхование ответственности организаторов масштабных массовых мероприятий — страйкбольных и ролевых игр, квестов, фестивалей военно-исторической реконструкции. RT ознакомился с проектом федерального закона. Согласно инициативе, предприниматели сферы развлечений также должны объединяться в ассоциации, чтобы их деятельность была более прозрачной. По оценке специалистов, такие меры могут пойти на пользу индустрии — рынок станет проще регулировать, а участники игр смогут получать компенсации при несчастных случаях.

В понедельник, 4 июня, в законодательное собрание Ленинградской области на рассмотрение будет внесён федеральный закон «О деятельности по организации и проведению игровых развлекательных мероприятий в Российской Федерации». Как стало известно RT, документ в первую очередь касается страйкбольных и ролевых игр, квестов, фестивалей военно-исторической реконструкции, проводимых на территориях, площадь которых превышает 5000 квадратных метров.

Согласно инициативе, организаторы подобных массовых мероприятий должны будут страховать участников от несчастных случаев, объединяться в ассоциации, а также отказаться от использования нацистской символики в реконструкциях, посвящённых Великой Отечественной войне.

Автор документа, депутат фракции «Единая Россия» Владимир Петров пояснил, что в настоящее время из-за отсутствия единой законодательной базы безопасность участников не обеспечена.

«Деятельность в сфере полигонных ролевых игр никогда не попадала в поле зрения законодателя любого уровня. Квесты всего лишь приравниваются к театрализованным и карнавальным действам и не нуждаются в дополнительных согласованиях. Требования, которые предъявляются, например, к организаторам фестивалей реконструкций, урегулированы только Законом «О защите прав потребителей»», — констатирует он.

Кроме того, утверждает депутат, ответственность организаторов за причинение вреда здоровью и имуществу людей, как правило, чётко не определена.

Ранее RT рассказывал о происшествии в Краснодаре. Программист Александр Ивлев во время прохождения квест-перформанса «Клиника» получил серьёзную травму руки. В результате в Следственном комитете было возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Но вскоре его закрыли: выяснилось, что привлечь организаторов к ответственности практически невозможно, потому что формально они не отвечают за последствия.

Реконструкция военных лагерей русских княжеств и Золотой Орды в «Коломенском» © Агентство городских новостей «Москва»

По словам Петрова, за последние годы во время игровых развлекательных мероприятий произошло несколько десятков несчастных случаев, в результате которых люди получали травмы различной тяжести: ушибы, ожоги, растяжения, переломы и даже рубленые раны головы и конечностей.

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Так, напоминает он, в мае 2015 года в Севастополе во время военно-исторической реконструкции «Штурм Сапун-горы» одного из участников реконструкции ранило гильзой от пушки. В апреле текущего года на фестивале «Боевая сталь» в Санкт-Петербурге несколько человек во время поездки на броне танка Т-60 не удержались и упали. Один из них попал под гусеницу и сломал лодыжку, двое других получили ушибы.

В марте 14-летняя красноярская школьница, которая проходила квест «Морг», споткнулась в темноте и ударилась головой о железную дверь. Пострадавшую доставили в краевую больницу, где у неё диагностировали сотрясение мозга.

Гарантированные выплаты

После некоторых подобных случаев пострадавшие проходят сложное и длительное лечение и вынуждены добиваться компенсаций через суд. В связи с этим автор законопроекта считает необходимым ввести страхование ответственности организаторов.

Вице-президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Светлана Гусар в разговоре с RT рассказала, что, если обязанность будет закреплена законодательно, это значительно увеличивает сумму компенсации в случае наступления страхового случая и упростит процедуру её получения.

«Когда вводится требование по аналогии с ответственностью перевозчиков перед пассажирами, владельцев опасных объектов и ОСАГО, то вред возмещается по таблице выплат. Это снимает формальные сложности и недопонимание между страховщиком и потерпевшим. Человек гарантированно получает максимальную компенсацию», — отмечает Гусар.

При этом руководитель военно-исторического клуба «Защита» Павел Ждамиров в разговоре с RT заявил, что механизмы страхования к массовым развлекательным играм применить сложно. По его словам, компании не могут просчитать все риски.

«Два года назад мы по своей инициативе застраховали 400 участников реконструкции. Страховой взнос за каждого составил 150 рублей. Агент проконсультировал, подобрал нам категорию. При этом, когда мужчина сломал ногу, ему отказали в выплате, сказав, что такая травма — не страховой случай», — утверждает Ждамиров.

Он считает, что гораздо эффективней собирать с участников незначительные средства, а в случае ЧП передавать эти деньги пострадавшему.

© Агентство городских новостей «Москва»

Профессиональные стандарты

Представителям индустрии, которые будут подпадать под действие закона, необходимо будет, согласно инициативе, получать статус саморегулируемых организаций (СРО), то есть объединяться в ассоциации или союзы. Таким образом, на рынке станет легче контролировать качество оказываемых услуг.

По словам Владимира Петрова, получив статус СРО, организаторы игровых развлекательных мероприятий сами смогут разрабатывать и контролировать внутренние стандарты профессиональной и предпринимательской деятельности. В настоящее время, пояснил он, эта сфера практически не регулируется нормативными документами, что ставит под угрозу жизнь и здоровье участников и зрителей.

Процедура регистрации СРО несложная и занимает примерно месяц, рассказала RT президент Национальной ассоциации участников квестиндустрии (НАУК) Анна Черкасова. По её словам, несмотря на отсутствие соответствующих обязательств, прописанных в законе, в последние годы некоторые участники индустрии добровольно начали объединяться в ассоциации и союзы. Черкасова полагает, что так услуги становятся более качественными, а участникам проще ориентироваться на рынке.

«Это тенденция. Мелкие компании объединяются, потому что так легче выжить, например проще происходит взаимодействие с надзорными ведомствами. Мы учредили НАУК в 2017 году. Сами разработали стандарты — свод правил, которые участники должны выполнять в рамках законодательства нашей страны. Это пожаробезопасность, правила трудоустройства, взаимодействие актёра с игроками и так далее — всё, что обеспечивает безопасность мероприятия», — сообщила Черкасова.

При этом она подчёркивает, что ассоциаций должно быть много, иначе это приведёт к образованию монополии на рынке.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов также поддерживает подобное объединение. Он заявил RT, что эта мера пойдёт на пользу и участникам, и организаторам различных массовых развлекательных мероприятий. При этом он не согласился с выводами инициатора законопроекта о том, что сейчас в целом сфера законодательно не регулируется.

«Крупным ассоциациям проще решать возникающие сложности с представителями органов власти, проверяющими структурами. Что касается сферы военно-исторической реконструкции, люди давно стараются объединяться в клубы. Внутри существуют чёткие правила использования оружия, всё, что касается безопасности, достаточно серьёзно регулируется. К тому же для того, чтобы провести масштабную реконструкцию, необходимо получить массу согласований и разрешений от местных органов власти, МЧС и МВД», — пояснил Кононов.

Участники реконструкции Балатонской оборонительной операции Красной армии против немецких войск марта 1945 года © Евгений Одиноков

РИА Новости

Без опознавательных знаков

Согласно проекту закона, также предполагается установить ответственность организаторов за нарушение запрета на пропаганду нацистской атрибутики, которую используют во время фестивалей военно-исторической реконструкции, посвящённых событиям Великой отечественной войны.

Как полагает автор документа Владимир Петров, необходимо уделить внимание идеологической составляющей мероприятий, поскольку их часто посещают дети и подростки.

Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов считает этот запрет излишним. При этом он согласен, что регулировать эту область необходимо.

«РВИО регулярно проводит реконструкции. У нас существует запрет на появление в публичном пространстве людей в форме вермахта. После проведения мероприятия участники в немецкой форме уходят и не фотографируются со зрителями. Мы категорически против появления в соцсетях таких фотографий. Но совсем отказаться от символики сложно. Невозможно рассказывать об историческом периоде, не показывая, как это выглядит», — считает он.

Кононов также напомнил, что форма вермахта фигурирует во всех художественных фильмах, посвящённых событиям Великой Отечественной войны.

Заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачёв рассказал RT, что сейчас за нарушение закона о пропаганде нацистской атрибутики или символики грозит штраф в размере от одной до пятидесяти тысяч рублей. При этом он подчёркивает, что демонстрацию аутентичной формы во время военно-исторической реконструкции неверно трактовать как пропаганду.

«Нужно понимать, что «пропаганда» — это когда символы Третьего рейха пытаются возвысить и навязать, показать, что это правильная идеология. Другое дело, если речь идёт о произведениях искусства, культурных мероприятиях, где они фигурируют как артефакт. Показывать в реконструкциях, что мы воевали не с нацистами и фашистами, а непонятно с кем, — это искажение истории», — констатировал он.