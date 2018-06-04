Источник: в Волгоградской области разбился легкомоторный самолёт
В Калачёвском районе Волгоградской области в результате крушения легкомоторного самолёта погиб пилот. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Самолёт упал в поле вблизи населённого пункта Заря. На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб», — сообщил источник.
По его словам, самолёт в результате ЧП сгорел.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области разбился легкомоторный самолёт.
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