Источник: в Волгоградской области разбился легкомоторный самолёт

В Калачёвском районе Волгоградской области в результате крушения легкомоторного самолёта погиб пилот. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Самолёт упал в поле вблизи населённого пункта Заря. На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб», — сообщил источник. По его словам, самолёт в результате ЧП сгорел. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее сообщалось, что в Рязанской области разбился легкомоторный самолёт.