Водителей общественного транспорта предлагают психологически подготовить к ЧМ по футболу

С водителями общественного транспорта и такси предлагают провести занятия по психологической подготовке и культуре общения к периоду чемпионата мира по футболу — 2018. Обращение с соответствующей инициативой заммэра Москвы Максиму Ликсутову направил председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития устойчивых транспортных систем, президент «Гильдии автошкол» России Сергей Лобарев.

Из документа (есть в распоряжении RT) следует, что представители транспортной общественности обеспокоены недостаточной психологической подготовкой и уровнем культуры управления водителей легковых такси и общественного транспорта.

«Учитывая проведение в г. Москва чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, а также в целях повышения качества и безопасности транспортного обслуживания гостей и участников международных соревнований, предлагаем Вам рассмотреть вопрос о проведении с водителями ТС, задействованных в транспортном обеспечении данного мероприятия, занятий на тему «Антиаварийная психологическая подготовка, направленная на формирование компетенций вежливого водителя», — следует из обращения.

По замыслу автора инициативы, подобные занятия должны проходить в течение четырёх-восьми академических часов.

В разговоре с RT Лобарев рассказал, что аналогичные обращения планируется направить властям других российских регионов, где состоится чемпионат.

«Эксперты автосообществ и сферы автообразования солидарны с тем, что данное предложение необходимо направить представителям 11 регионов, где будет проходить чемпионат мира. «Гильдия автошкол» готова оказать содействие и безвозмездно провести такие занятия», — сказал Лобарев.

Ранее глава оргкомитета ЧМ-2018 назвал самый трудный матч для сборной России на турнире.