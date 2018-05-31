Эксперт оценил прогноз Moody's о влиянии ЧМ-2018 на экономику России

Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил прогноз международного рейтингового агентства Moody's о влиянии ЧМ-2018 на экономику России, в котором, в частности, говорится, что положительный эффект может оказаться краткосрочным.

«ЧМ даст гигантский эффект в смысле бренда «Россия», и если к нему присовокупить Made in Russia и инвестировать в качество, это поможет выйти на новые рынки», — заявил Миронов.

По его словам, основное направление ускорения роста — несырьевой экспорт.

Как отметил Миронов, экспортная модель является главной, и турнир может этому поспособствовать очень сильно.

«И эффект будет в два-три раза выше, чем прописан в отчёте Moody's. Главное — чтобы удалось перейти на экспортно ориентированную модель, а думаю, это нам удастся», — добавил Миронов.

Ранее «Юга.ру» сообщало, что в аэропорту Сочи ожидается рост пассажиропотока на 40% из-за ЧМ-2018.