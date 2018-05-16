В аэропорту Сочи ожидается рост пассажиропотока на 40% из-за ЧМ-2018

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В аэропорту Сочи ожидается рост пассажиропотока на 40% из-за чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «Юга.ру».

Для участия в ЧМ-2018 в город прибудут около 140 представителей футбольных команд.

«На сегодняшний день также имеется предварительная информация о прибытии около 6 тыс. иностранных болельщиков, техперсонала, представителей СМИ», — рассказали в пресс-службе Сочинской таможни.

Ориентировочно на курорт прибудут 39 международных чартерных и регулярных авиарейсов из Австрии, Польши, Испании, Португалии, Турции, Ирана и других стран. Увеличение пассажиропотока прогнозируется в среднем на 40%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.

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