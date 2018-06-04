Главком ВКС назвал подготовку к учениям «Восток-2018» приоритетной задачей

Короткая ссылка
Подготовка к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2018» является приоритетной задачей. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на главкома ВКС России генерала-полковника Сергея Суровикина.

«Приоритетной задачей боевой подготовки является подготовка органов управлений, войск, учебно-материальной базы к розыгрышу практических действий в ходе манёвров «Восток-2018», — отметил он. 

Также Суровикин сообщил, что на летний период в ВКС запланировано более 200 учений различного уровня, а также более 800 сборовых мероприятий, к которым будут привлечены различные категории военнослужащих.

Ранее российские фрегаты провели учения с экипажами палубной авиации в Средиземном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить