Главком ВКС назвал подготовку к учениям «Восток-2018» приоритетной задачей
«Приоритетной задачей боевой подготовки является подготовка органов управлений, войск, учебно-материальной базы к розыгрышу практических действий в ходе манёвров «Восток-2018», — отметил он.
Также Суровикин сообщил, что на летний период в ВКС запланировано более 200 учений различного уровня, а также более 800 сборовых мероприятий, к которым будут привлечены различные категории военнослужащих.
Ранее российские фрегаты провели учения с экипажами палубной авиации в Средиземном море.