Главком ВКС назвал подготовку к учениям «Восток-2018» приоритетной задачей

Подготовка к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2018» является приоритетной задачей. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на главкома ВКС России генерала-полковника Сергея Суровикина.

«Приоритетной задачей боевой подготовки является подготовка органов управлений, войск, учебно-материальной базы к розыгрышу практических действий в ходе манёвров «Восток-2018», — отметил он.

Также Суровикин сообщил, что на летний период в ВКС запланировано более 200 учений различного уровня, а также более 800 сборовых мероприятий, к которым будут привлечены различные категории военнослужащих.

Ранее российские фрегаты провели учения с экипажами палубной авиации в Средиземном море.