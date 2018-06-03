Доклад: численность школьников в России за 17 лет снизилась более чем на 20%

В России численность школьников за последние 17 лет сократилась более чем на 20%. Об этом свидетельствуют данные доклада правительства Федеральному Собранию о реализации государственной политики в сфере образования.

«Демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования», — отмечается в документе.

Кроме того, в докладе говорится, что, согласно прогнозам, численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 млн человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году.

Ранее в ООН спрогнозировали сокращение населения России к 2050 году до 132,7 млн человек.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил платить каждой семье с момента рождения четвёртого ребёнка семейную зарплату в размере 100 тыс. рублей.